Порошенко визначив строки призовів у 2016 році

Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 122/2016 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році». Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, відповідно до Указу із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту у запас будуть звільнені військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та відслужили встановлені терміни строкової військової служби. Звільнення в запас відбудеться у квітні - червні та у листопаді 2016 року.

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Указом також передбачене звільнення в запас у жовтні - грудні 2016 року інших військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені строки строкової військової служби.

Указом визначені строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: 5 травня - 30 червня та жовтень – листопад 2016 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 5 квітня 2016 року, та пункту 2 статті З, який набирає чинності з 1 вересня 2016 року, підкреслюється в повідомленні.