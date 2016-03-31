У Криму спалили санкційну українську ковбасу (фото)

Про це повідомляє "прес-служба кримської митниці".

«У пункті пропуску "МАПП" Джанкой посадові особи Кримської митниці припинили спробу ввезення на територію Євразійського економічного союзу ковбасних виробів різних найменувань та торговельних марок виробництва України загальною вагою понад 249 кг», - йдеться в повідомленні.

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Проти водія мікроавтобуса, в якому були виявлені санкційні вироби, порушено справи про адміністративні правопорушення.

Вилучена ковбаса була знищена в камері високого температурного спалювання.

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20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.

В середині січня 2016 року акція з блокади Криму змінила формат. Її учасники готувалися до спільного з українськими прикордонниками несення служби у складі об'єднання "Аскер". Спікер Держприкордонслужби Олег Слободян розповів, що заліки за результатами спецпідготовки здали 33 з 60 активістів.

За словами Слободяна, функції у активістів - консультативні. Вони не будуть мати права безпосередньо втручатися в роботу контрольних служб на адмінкордоні з окупованим Кримом, спільно з ними перевіряти документи або оглядати багаж. Вони мають право лише рекомендувати або радити.