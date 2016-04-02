У Маріуполі демонтували пам'ятник Орджонікідзе

Як повідомляє сайт міста 0629, демонтаж почався о 6.00.

У прес-службі МК "Азовсталь" підтвердили, що демонтаж було організовано в рамках виконання закону про декомунізацію. Крім пам'ятника, було демонтовано ордени біля центральних прохідних підприємства та пам'ятні дошки в заводоуправлінні.

Читайте такожРада перейменувала близько 150 населених пунктів, місто Орджонікідзе - на Покров

Раніше прес-служба "Метінвесту" повідомляла: "Металургійний комбінат "Азовсталь" сумлінно виконує вимоги законодавства України. На підприємстві створено робочу комісію для проведення декомунізації".

На даний момент монумент знесли з постаменту разом із плитою, на якій він стояв. Демонтаж відбувався під посиленою охороною місця його проведення.