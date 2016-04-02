У Маріуполі демонтували пам'ятник Орджонікідзе
Сьогодні в Маріуполі біля прохідної меткомбінату "Азовсталь" демонтували пам'ятник Серго Орджонікідзе.
Як повідомляє сайт міста 0629, демонтаж почався о 6.00.
У прес-службі МК "Азовсталь" підтвердили, що демонтаж було організовано в рамках виконання закону про декомунізацію. Крім пам'ятника, було демонтовано ордени біля центральних прохідних підприємства та пам'ятні дошки в заводоуправлінні.
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Раніше прес-служба "Метінвесту" повідомляла: "Металургійний комбінат "Азовсталь" сумлінно виконує вимоги законодавства України. На підприємстві створено робочу комісію для проведення декомунізації".
На даний момент монумент знесли з постаменту разом із плитою, на якій він стояв. Демонтаж відбувався під посиленою охороною місця його проведення.