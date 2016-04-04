Савченко остаточно відмовилась оскаржувати вирок російського суду: не визнає його законності

Про це йдеться у її листі, фото якого в Twitter опублікував адвокат Марк Фейгін.

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"Я, Савченко Надія Вікторівна, прийняла остаточне рішення апеляційну скаргу на вирок Донецького міського суду по моїй справі не подавати, оскільки не бачу в цьому сенсу і не визнаю законності і справедливості винесеного мені вироку", - написала Савченко.

Фейгін також повідомив, що сьогодні разом з іншими адвокатами відвідав Савченко в СІЗО-3.

"Вона відмовилася подавати апеляційну скаргу. У Росії немає суду, марна трата часу..." - заявив Фейгін.

"Надія припинила вживати дитяче харчування і п'є тільки воду", - додав адвокат.

Вийшли від Наді з СІЗО-3. Вона відмовилася подавати апеляційну скаргу. У Росії немає суду, марна трата часу... pic.twitter.com/xKFI9Z6ykY — Mark Feygin (@mark_feygin) 4 квітня 2016 р.

Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що не буде подавати апеляцію і з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.