На в'їзді в колишній Іллічівськ встановили бетонні букви нової назви міста
11:10, 05 квітня 2016Суспільство
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На в'їзді в Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області 4 квітня були встановлені букви з новою назвою міста.
Чорноморськ тепер відлили в бетоні / facebook.com/groups/817925241615951
Фотографії монтажу бетонної конструкції були опубліковані в спільноті "Вечірній Іллічівськ" у Facebook.
Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада перейменувала Іллічівськ в Чорноморськ, а також ще 4 міста, 6 смт і 163 сільських населених пункти.
Конструкцію встановили 4 квітня / facebook.com/groups/817925241615951
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