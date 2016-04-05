На в'їзді в колишній Іллічівськ встановили бетонні букви нової назви міста

На в'їзді в Чорноморськ (колишній Іллічівськ) Одеської області 4 квітня були встановлені букви з новою назвою міста.

Фотографії монтажу бетонної конструкції були опубліковані в спільноті "Вечірній Іллічівськ" у Facebook. Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада перейменувала Іллічівськ в Чорноморськ, а також ще 4 міста, 6 смт і 163 сільських населених пункти.

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