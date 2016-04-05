Коломойський: мене немає у Facebook
22:12, 05 квітня 2016Суспільство
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Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував заяви, які поширюються у ряді ЗМІ з посиланням нібито на його сторінку в соцмережі Facebook.
Коломойський сторінок у соцмережах не має / Фото УНІАН
Колишній голова Дніпропетровської ОДА заявив, що сторінок у соцмережах не має.
"Я давно говорив, що офіційні коментарі буду давати тільки для сайтів ТСН.uа і УНІАН. І те, тільки в тому випадку, якщо вони захочуть їх розмістити. Поспішаю засмутити користувачів Facebook, у цій соцмережі мене немає. Будь-які коментарі, що з'являються там від мого імені – фейки. У мене немає ані часу, ані бажання стежити за проявами подібного виду "творчості"", - повідомив Коломойський.
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Раніше в Мережі з'явилася нібито заява Коломойського щодо статті в New York Times, що стосувалася України.
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