Коломойський: мене немає у Facebook

Колишній голова Дніпропетровської ОДА заявив, що сторінок у соцмережах не має.

"Я давно говорив, що офіційні коментарі буду давати тільки для сайтів ТСН.uа і УНІАН. І те, тільки в тому випадку, якщо вони захочуть їх розмістити. Поспішаю засмутити користувачів Facebook, у цій соцмережі мене немає. Будь-які коментарі, що з'являються там від мого імені – фейки. У мене немає ані часу, ані бажання стежити за проявами подібного виду "творчості"", - повідомив Коломойський.

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Раніше в Мережі з'явилася нібито заява Коломойського щодо статті в New York Times, що стосувалася України.