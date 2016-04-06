Великобританія відмовляє у візі кожному п'ятому українцеві

Майже кожен п'ятий українець, який звертається по візу Великобританії, отримує відмову. Про це посольство України у Великобританії повідомило у своєму Facebook.

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"Для порівняння у 2012 році кількість відмов була майже вдвічі меншою. Звичайно, нас непокоїть така статистика", - йдеться у повідомленні.

У посольстві додають, що найбільш поширеною причиною відмов є неповний перелік документів, які подаються до консульств. Зросла також кількість сфальсифікованих документів, які надаються з метою отримання віз.

"Природно, військові дії на сході України не сприяють полегшенню візових процедур. Крім того, британці, як і в цілому європейці, стають все більш обережними у візових питаннях з огляду також на триваючу міграційну кризу в Європі та загрозу терористичних актів", - пояснили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, за статистикою, в 2015 році українці рідше подавалися на Шенген, ніж роком раніше.

Також відомо, що в 2015 різко зріс рівень відмов українцям у оформленні віз. Зокрема, польське консульство у Вінниці відмовило 12% аплікантів. Ще 7 дипустанов мають рівень відмов вищий за 5%.