Під Чернівцями особи на авто "з номерами "Правого сектору" зі зброєю напали на депутата селищної ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник слідчого управління Головного управління поліції в Чернівецькій області Сергій Гордаш.

За йог словами, автомобіль марки "Урал" під керуванням депутата селищної ради зупинили особи, які рухались на автомобілі "з номерними знаками "ДУК Правий сектор".

"60-річний місцевий мешканець перевозив лісодеревину на вантажному автомобілі по вулиці Небесної Сотні районного центру. Дорогу йому перекрили два автомобілі, із яких вийшли громадські активісти. Один з них, 45-річний мешканець Глибокої відкрив дверцята вантажного автомобіля та рукояткою пістолета завдав водію удар по голові. Під час удару було здійснено неконтрольований постріл із цієї ж зброї у іншого активіста, 32-річного чернівчанина. У результаті активіст отримав тілесне ушкодження у вигляді вогнепального поранення обличчя", - повідомив Гордаш.

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Після цього учасники інциденту покинули місце події. Наразі жодного з учасників інциденту поліція не затримала. Водночас особа, яка отримала тілесне ушкодження, була госпіталізована, однак у лікарні чоловік свої дані називати відмовився.

"На даний час його місцезнаходження невідоме", - додав Гордаш.

Правоохоронець зазначив, що деревина, яку перевозили вантажівкою, має законне походження, що підтверджується відповідними документами, і її планували направити на деревообробне підприємство. Натомість особи, які здійснили напад, мали на меті перевірити походження дерева та наявність документів на нього.

"Але перевірку намагалися провести трохи негуманним способом – зі зброєю, пострілами, із нанесенням тілесних ушкоджень", - додав поліцейський.

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Водночас Гордаш заявив, що цей факт не має жодного політичного підгрунтя.

На місці події правоохоронці вилучили гільзи від пістолета невстановленого зразка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція даної статті, передбачає ув’язнення строком до 7 років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляє прес-служба Чернівецької обласної організації ВО "Свобода", напад на депутата стався 5 квітня після обіду, коли чоловік повертався на лісовозі до місця роботи.

"Бандити погрожувати вогнепальною зброєю. Далі вдарили кілька разів в обличчя та розпочали стрілянину. Внаслідок цього бандитизму "свободівець" не постраждав, однак куля відрекошетила та потрапила в одного з нападників. Наразі він перебуває в лікарні", - повідомив заступник голови Чернівецької обласної ради, "свободівець" Віталій Мельничук.

Зазначимо, що згідно інформації на сайті Центральної виборчої комісії, Лопуляк обирався до Глибоцької селищної ради як безпартійний самовисуванець.