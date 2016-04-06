Рівненська облрада відмовила підприємцям, які бажають легально видобувати бурштин

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на позачерговій сесії облради 6 квітня.

Напередодні питання надання надр у користування з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, обговорювалися на засіданні профільної постійної комісії облради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Згідно інформації, якою володіє комісія, статутний капітал семи товариств, які заявили про бажання видобувати бурштин, незначний. П'ять з них уклали договори оренди на одну бурову установку, якою володіє одне й те ж підприємство-орендодавець.

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Присутні на засіданні голови районних рад північних районів області, де хотіли отримати земельні ділянки заявники, зазначили, що їм невідомі ці товариства. Жодне з них не укладало інвестиційні договори. Повністю відсутня соціальна складова, а надання надр у користування тільки погіршить і без того напружену ситуацію на Поліссі, зазначили представники регіону.

Відповідно, депутатам було подано сім проектів постанов, в яких рекомендувалося підприємцям відмовити в надання надр у користування.

Рішення одноголосно підтримали 58 присутніх у залі депутатів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у Рівненській області проблема з нелегальним видобутком бурштину досягла настільки загрозливих розмірів, що голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе попросила провести засідання Ради національної безпеки і оборони, присвячене цій проблемі.