Як гасити пожежу на 26-му поверсі без води і проїзду до будинку?

Три години столичні рятувальники гасили пожежу в новозбудованій багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в м. Києві, повідомлення про займання на останньому поверсі 26-поверхівки на вул.Григоренка, 20 надійшло до чергової частини ГУМНС сьогодні о 15.14. Відразу ж до місця пригоди були направлені підрозділи пожежно-рятувальної служби столиці. Як з’ясувалося, загорівся новозбудований житловий будинок (будинок – 26 поверхів, 23 поверхи – квартири, крім першого та другого, а також технічний поверх). На щастя, заселитись люди в будівлю поки не встигли. Вогонь за лічені хвилини охопив технічний поверх будівлі та без перешкод дістався горища та даху будинку.

Враховуючи складну обстановку та швидке поширення вогню, пожежі було присвоєно підвищений ранг – «Пожежа 1-БІС», і до місця попрямували додаткові сили та засоби. Столичним рятувальникам, аби приборкати вогонь, довелося чимало попрацювати. Висотна спеціальна техніка не змогла під’їхати до місця пожежі, адже вулички та майданчики біля новобудови виявилися завузькими для великогабаритної техніки.

Виникли труднощі і при спробі підключитися до внутрішнього водопостачання, тому пожежники мусили прокласти рукавні лінії від пожежних авто на 26-й поверх. Від сильного тиску не витримували пожежні рукави, а пожежні автомобілі, які подавали воду, доводилося змінювати кожні 15 хвилин, аби уникнути перегрівання двигунів.

Незважаючи на труднощі, пожежникам вдалося зупинити вогонь та фактично врятувати новий житловий будинок. Для цього знадобилося три години - пожежу було ліквідовано о 18.28. У гасінні був задіяний особовий склад з кількох пожежно-рятувальних частин міста.

Внаслідок пожежі згоріло близько 250 квадратних метрів даху. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини пожежі встановлюються.