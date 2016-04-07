РФ вважає Захарченка та Ходаковського причетними до розкрадання ешелонів з пальним, вимагає повернути гроші - розвідка

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підтверджено чергові факти безпосередньої участі керівництва терористичної організації "ДНР" у розкраданні тієї частини бюджету Росії, що виділяється на продовження збройної агресії проти України та утримання тимчасово окупованих територій Донбасу", - сказано у ньому.

Повідомляється, що на початку березня органами військової прокуратури та ФСБ Росії було викрито схему розкрадання значного обсягу пального з ешелонів, що регулярно прибувають з Росії до Іловайська (Донецька область), а також доведена безпосередня причетність до цього злочину так званого "голови ДНР" Олександра Захарченка та колишнього "секретаря радбезу ДНР” Олександра Ходаковського.

"Зазначені злодії реалізували вкрадене пальне через незаконно привласнені АЗС відомих українських мереж “Паралель” та “ОККО”", - йдеться у повідомленні.

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Також розвідка повідомляє, що РФ продовжує й далі постачати боєприпаси та паливно-мастильні матеріали для потреб 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів Збройних сил РФ.

Зокрема, до Макіївки було доставлено 160 тонн дизельного пального та три вагони з боєприпасами, до Краснодона - 500 тонн дизельного пального та 540 тонн бензину, і до Ровеньок - 260 тонн дизельного пального та 400 тонн бензину.

У цьому зв'язку сказано, що на адресу ватажків бойовиків Захарченка та Ходаковського Генеральною прокуратурою РФ направлені приписи з вимогою повернути до російського бюджету загальну суму вартості викраденого пального.

"Встановлено, що відмова Олександра Захарченка визнати свою провину та намагання перекласти всю відповідальність на Олександра Ходаковського стала тією останньою краплею, що змусила Ходаковського заявити про намір оприлюднити “резонансні” матеріали щодо причетності "голови ДНР” до тяжких кримінальних злочинів", - йдеться у повідомленні.

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