В Одесі керівник держпідприємства здав на металобрухт 18 плавзасобів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 7 квітня працівники прокуратури області спільно з працівниками слідчого управління Національної поліції в області повідомили чоловікові про підозру.

Встановлено, що колишній посадовець у змові з іншими особами впродовж 2014 року розтратили майно державного підприємства, а саме незаконно реалізували 18 плавзасобів для демонтажу на металобрухт за цінами нижчими за ринкові.

Читайте такожУ Макіївці окупанти розпилюють коксохімічний завод

«В результаті таких злочинних дій державі завдано понад 30 млн грн шкоди. В даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», - повідомили у прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) триває.

Як уточнили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, своїми діями 46-річний чоловік завдав шкоди державі на суму понад 33,953 млн грн.