В Одесі суд продовжив на 25 днів арешт росіянина-фігуранта "справи 2 травня"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Малиновський районний суд міста прийняв сьогодні.

Строк тримання Мефьодова в СІЗО продовжено до 3 травня.

На даному запобіжному заході наполягав представник обвинувачення, аргументуючи тим, що, опинившись на свободі, обвинувачуваний може чинити тиск на свідків чи переховуватися від слідства, виїхавши з України.

Після оголошення вищезгаданого рішення Мефьодов заявив, що оголосить суху голодовку.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2015 року Малиновський районний суд скасував право внесення застави для 5 фігурантів справи щодо безладів 2 травня 2014 року, після чого Мефьодов порізав собі руку в залі суду.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистськи налаштованих громадян. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій і загинула більшість людей.

Зараз у Малиновському районному суді Одеси розглядається провадження, відкрите за фактом масових заворушень, які мали місце в центрі міста. Матеріали щодо пожежі в Будинку профспілок виділено в окреме провадження. На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких 5 утримують під вартою (зокрема й двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.

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