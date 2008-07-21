Програма святкування 1020-річчя Хрещення Київської Русі

25 липня, п`ятниця

10.00 - президент Ющенко і Блаженнійший митрополит Володимир зустрінуть Вселенського патріарха Варфоломія в аеропорту Бориспіль.

10.30 - патріарх Варфоломій прибуде в Лавру, де біля святої брами почесного гостя зустрінуть архієреї і духівництво. Далі на площі перед Успенським собором (у випадку дощу, то в Трапезному храмі Лаври) зроблять короткий молебень.

11.00 - патріарх Варфоломій покладе квіти до однієї найшанованіших пам`яток релігійного значення. Розглядається декілька варіантів: пам`ятник Андрію Первозванному, Аскольдова могила, пам`ятник княгині Ользі і святителям Кирилу і Мефодію, а також пам`ятник князеві Володимиру.

26 липня, субота

11.00 - 12.00 - в «Софії Київській» митрополит Володимир і патріарх Варфоломій освятять відновлені Царські врата і благословлять встановлення нових дзвонів.

12.00 - 14.00 - на Софійскій площі очікується звернення президента Віктора Ющенка до народу. Виголосять промову патріарх Варфоломій і митрополит Володимир.

14.30 - 15.30 - в Українському домі презентують ювілейні монети і погасять поштові марки, випущені до 1020-річчя Хрещення Русі. Візьмуть участь патріарх Варфоломій і митрополит Володимир.

15.00 - в залі офіційних делегацій аеропорту Бориспіль митрополит Володимир і представник Секретаріату президента зустрінуть Патріарха Московського і всієї Русі Алексія.

16.00 - всеношна на площі перед Успенським собором в Лаврі.

17.00 - Блаженнійший митрополит Володимир особисто зустріне патріарха Алексія біля святих воріт Лаври. Після чого на автомобілях вони під`їдуть до Ближніх печер і прикладуться до мощів преподобних Печерських. Далі патріарх відвідає Київську духовну академію, де одержить диплом почесного доктора КДА.

17.00 - концерт за участю Юрія Шевчука, присвячений Дню Хрещення Русі, на Майдані Незалежності.

19.00 - 21.00 - урочистий прийом в «Софії Київській». Зустрінуться патріархи Варфоломій і Алексій.

27 липня, неділя

8.30 - літургія на Володимирській горі. Зустріч святійших патріархів.

11.30 - 12.00 - хресний хід з Володимирської гори в Лавру, який почне Алексій ІІ. Проте в саму Лавру він не піде, а покладе квіти до пам`ятника жертвам Голодомору.

Увечері цього ж дня Уселенський патріарх Варфоломій залишить Київ.

28 липня, понеділок (день пам`яті святого рівноапостольного князя Володимира)

9.45 - зустріч біля святих воріт Лаври Московського патріарха Алексія і президента України Віктора Ющенка.

10.00 - божественна літургія на площі перед Успенським собором у Лаврі. Після закінчення літургії вітальне слово патріарха і митрополита Володимира.

12.30 - відкриття виставки в Благовіщенському храмі.

13.30 - початок хресної ходи з мощами святого князя Володимира з Верхньої лаври до Дальніх печер.

Патріарх Алексій і митрополит Володимир вирушать до резиденції митрополита, а звідти до 49-го корпусу Лаври, з балкона якого благословлять народ, і попрямують на обід в братську трапезну.

16.30 - в Палаці «Україна» виступлять митрополит Володимир, патріарх Алексій і президент Ющенко. Пройде святковий концерт.

Наступного дня патріарх Алексій відбуде до Донецька.

Комсомольская правда в Україні