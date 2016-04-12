Російські лікарі вирішили, що Савченко не потрібна госпіталізація

Консиліум лікарів оцінив стан здоров'я незаконно засудженої на 22 роки колонії української льотчиці Надії Савченко як задовільний, госпіталізації вона не потребує.

Про це ТАСС повідомили в прес-бюро федеральної служби виконання покарань.

"За результатами проведеного огляду і клініко-інструментальних досліджень лікарський консиліум оцінив стан здоров'я Савченко як задовільний, і термінової госпіталізації не потребує", - повідомили в ФСВП.

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При цьому вона залишається під динамічним наглядом лікарів-спеціалістів і продовжує отримувати необхідну підтримуючу терапію, зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.