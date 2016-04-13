Після судді Лисенка можуть виправдати й інших судей, що виносили вироки "автомайданівцям" - адвокати

Якщо Святошинський райсуд Києва виправдає суддю Києво-Святошинського райсуду Київської області Владислава Лисенка, який позбавляв водійських прав учасників "Автомайдану" під час Революції Гідності, це може стати алгоритмом для звільнення від відповідальності усіх інших суддів, що приймали неправомірні рішення щодо учасників Майдану. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказали адвокати Небесної Сотні Роман Маселко та Віталій Титич.

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Адвокат Маселко зазначив, що понад 300 суддів виносили неправомірні рішення у справах Майдану, і тому "надзвичайно важливо по кожному судді отримати справедливе рішення, справедливе покарання".

При цьому він сказав, що це стосується і судді Лисенка, який два з половиною роки тому виносив рішення стосовно учасників Автомайдану, зокрема, у справі про поїздки до Межигір’я. 8 квітня суддя Святошинського районного суду Києва Сергій Дячук виправдав Лисенка.

Адвокати наголосили, що рішення стосовно Лисенка було першим з числа тих суддів, які підозрюються у винесенні завідомо неправомірних рішень проти учасників Майдану. На думку адвокатів, суддю необхідно було притягнути до відповідальності за статтею 375 ККУ (Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку).

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На переконання адвокатів, у справі Лисенка був відпрацьований алгоритм винесення рішень щодо інших суддів у подальшому.

"Зараз питання не про конкретного суддю Лисенка, і винесення ним завідомо неправосудного рішення. Фактично, піднялася уся суддівська спільнота, розуміючи, що прецедент 375 серйозно загрожує їхньому подальшому спокійному існуванню... Судді зосередились, і усі алгоритми, які викладені у цьому вироку, вони в подальшому будуть використовуватись в усіх інших провадженнях по суддях", - наголосив Титич.

Адвокат Маселко нагадав, у чому саме підозрювався суддя Лисенко.

"Понад тисячу автомобілів проїхались туди і назад, і потім (водії) притягувалися до відповідальності на підставі фальсифікованих документів. Цей суддя, пан Лисенко, розглядав 12 таких справ. По усіх 12 справах він виніс одне рішення – позбавити права керування на 6 місяців. Усі ці водії були невинні, всі документи були сфальсифіковані. Усі практично водії, які були на суді, мали докази їх невинуватості. Тим не менше, суддя, не зважаючи на усі докази невинуватості, виносив рішення про позбавлення прав керування", - заявив Маселко.

Як зазначив адвокат, у одній з таких справ, яку він супроводжував як захисник, після винесення судом рішення, суддя Лисенко йому особисто сказав: "Я не можу винести інакше рішення, тому що мені завтра підкинуть гроші і посадять".

При цьому, адвокат сказав, що намагався переконати суддю винести законне рішення.

"Ми маємо винесені рішення, системні, на підставі фальсифікованих документів, покарання невинного водія, але ми при цьому ще маємо докази, що цей суддя діяв, знав, що робить. По суті, під страхом, звичайно, він боявся винести законне рішення, і ці матеріали з’явилися у прокуратурі, я надав відповідні докази", - додав адвокат.

Як стверджує захисник, прокуратура замість того, щоб взяти цю доказову базу, належно оформити, і передати до суду, "нашвидкоруч все це компонує, і передає до суду в такому стані... коли ми побачили, в якому воно передається, зрозуміли, що ця справа може бути в суді розвалена".

Незважаючи на це, адвокати намагалися довести у суді вину судді Лисенка.

Адвокат Титич зазначив, що однією із підстав для виправдання Лисенка був стан досудового розслідування. "Справа була зібрана як якийсь мотлох, фактично, і передана до суду…" - сказав Титич.

Адвокати у першому підготовчому засіданні Святошинського суду заявляли клопотання про повернення обвинувального акту з вимогою до прокуратури привести у відповідність процесуальні документи до вимог Кримінального процесуального кодексу, але прокуратура заперечила повернення обвинувального акту.

За словами адвоката, у матеріалах прокуратури були неналежні документи, неналежні копії, документи з інших справ, документи, які не мали встановленого походження. "Ті, які є неналежними доказами відповідно до кримінального процесу. Відповідно, це перше клопотання, яке було заперечено і відхилено суддею Дячуком", - наголосив адвокат.

"Цей прийом загалом використовується дуже часто суддями для розвалення справи", - сказав Титич.

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У зв’язку з чим адвокат зазначив, що суддя Дячук у виправдальному вироку Лисенку посилався на порушення, допущені на досудовому слідстві. "Формально, хоча це не є підставою для винесення виправдального вироку, але формально це створює фон для усіх інших міркувань судді, які він зазначив у вироку, що розслідування було неналежне, докази неналежні, і сама справа не відповідає вимогам кримінального процесу", - наголосив Титич.