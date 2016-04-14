Близько 11 тисяч чернівчан вітали новий Sport Life

9 квітня в Чернівцях пройшло головна подія міста. Саме так назвала відкриття нового клубу Sport Life спортивна громадськість Чернівців. Фітнес-клуб американського формату почав свою роботу за адресою вул. Героїв Майдану, 71. На честь цього керівництво групи компаній Sport Life, інвестиційно-девелоперська компанія «Град-Інвест» під патронатом міського голови Олексія Каспрука організували в місті свято спорту, краси і здоров'я. Для 11-ти тисяч чернівчан, які прийшли на головну площу міста, виступали українські боді-білдери, тренера Sport Life, музична група «F.L.I.R.T.», а хедлайнером вечора став український рок-бенд «Друга ріка».

В рамках цього свята з самого ранку Чернівці зібрали всіх любителів спорту та активного способу життя на енергійний фітнес-фест, який почався з масового забігу «Open Run Sport Life Сhernivtsi». Після цього всі учасники і знову приєдналися глядачі могли скуштувати фірмові кисневі коктейлі від Sport Life, протестувати нові тренажери і навіть зіграти теніс, армреслінг, футбол, а також інші види спорту в обладнаній зоні активностей.

«Нам приємно, що лідер фітнес-індустрії України компанія «Sport Life» та інвестиційна компанія «Град Інвест» реалізують цей потужний проект в Чернівцях, - зазначив міський голова Олексій КАСПРУК. - Це надзвичайно важлива інвестиція в розвиток спортивної інфраструктури міста, скористатися якою щорічно зможуть десятки тисяч чернівчан.» Також мер висловив сподівання, що поява цього об'єкта дасть суттєвий поштовх пожвавленню спортивному житті в місті, підвищення його спортивного потенціалу, а також назвав відкриття Sport Life в Чернівцях унікальною можливістю разом втілити в життя багато соціальних програм з пропаганди цінностей здорового способу життя, активного відпочинку та залучення до занять спортом дітей.

«Ми інвестуємо в ті об'єкти, які потрібні місту, розвивають його інфраструктуру і потенціал. Перевага нового спортивно-оздоровчого об'єкта - наявність поки єдиного в місті сучасного басейну, відповідає міжнародним нормам. Інвестиції в даний проект склали майже 50 млн.грн. Тому для «Град-Інвест» було важливо залучити до цього проекту надійного партнера. Ми вибрали компанію американського зразка «Sport Life», яка добре зарекомендувала себе на фітнес-ринку і успішно оперує 45 клубами в Україні», - заявив керуючий Чернівецького підрозділу компанії «Град-Інвест», директор ТЦ" Майдан" Володимир Руснак.

Слід зауважити, що сам новий клуб Sport Life в Чернівцях має три басейни, величезний тренажерний зал, фітнес-студії і банний лаунж. Тут також буде працювати перша унікальна дитяча фітнес-академія. Аквазона зона клубу включає в себе спортивний басейн (25 м, 6 доріжок), дитячий басейн і басейн для грудничкового плавання. У клубі працюють тренажерний зал із силовими тренажерами і зоною вільних ваг, PREMIUM тренажерний зал, кардіотеатр. Є універсальні студії для групових програм, студія сайкл, PREMIUM студія. Дитяча фітнес-академія пропонує розвиваючі та навчальні програми, танці, плавання, аквафітнес, дитячий фітнес. До послуг відвідувачів клубу банний комплекс з лазнею, римською парною, фінською сауною, салон краси, масажні кабінети, солярій, енерджі-бар, лаундж-бар.

А ось керівник PR-департаменту групи компаній Sport Life Юлія Павленко повідомляє, що «...такі проекти для «Sport Life» стали вже доброю традицією, адже вони допомагають українським містам рости і розвиватися, а українцям ставати ще більш спортивними і здоровими. Радує, що наш 10-річний досвід успішного оперування, як столичними, так і регіональними фітнес-клубами, дозволяє тримати високу планку сервісу і якості послуг. Велика честь відкривати клуб в архітектурній перлині України - славному місті Чернівці, який відомий визначними пам'ятками культури, своєю особливою духовною аурою. А тепер чернівчани матимуть ще й можливість розвивати свій фізкультурно-спортивний потенціал у новому клубі «Sport Life», де для цього є всі умови.»

До того ж з цього дня чернівчани та гості міста мають нагоду плавати в будь-якому зі ста ультрасучасних басейнів Sport Life в різних регіонах України, відвідувати більше 350 видів унікальних групових програм, брати індивідуальні консультації в висококваліфікованих фітнес-тренерів «Sport Life», більшість з яких мають досвід роботи або практики в клубах США і країн Європи. У той же час клуб в Чернівцях є унікальним і вже визнаний спортивною громадськістю кращим фітнес-клубом Західної України.