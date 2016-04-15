Гройсман розкритикував першого заступника голови МОЗ Олександру Павленко

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді розкритикував першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Павленко через проблеми з поставками ліків для онкохворих дітей.

Критика на адресу заступника міністра прозвучала у відповідь на заклик народного депутата, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Оксани Корчинської негайно вирішити проблеми з поставками.

"Хочу звернути увагу заступника міністра охорони здоров'я, що це народний депутат Корчинська, а не "пані" Корчинська. Діти не можуть чекати вівторка або наступного тижня, хвороба у них нікуди не дівається. Якщо ви не допрацювали, то ви про це скажіть і визнайте, дайте можливість, щоб це питання було вирішено. Якщо ні - залиште свою посаду, віддайте її тим, хто може зробити якнайшвидше", - сказав прем'єр-міністр.

У свою чергу, Павленко заявила, що проблеми з постачаннями актуальні тільки для частини лікарень, до яких необхідні ліки надійдуть найближчим часом. Крім того, заступник міністра закликала парламент і уряд прискорити призначення нового міністра охорони здоров'я.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Київська міська державна адміністрація розпочала службову перевірку щодо закупівлі ліків для онкохворих. Зокрема, мова йшла про придбання препаратів "Доцетаксел – Віста" та "Трастузумаб", які, за інформацією, поширеною в ЗМІ, були придбані за завищеними цінами. При цьому за результатами перевірки порушення не були виявлені.

Верховна Рада України 14 квітня затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом, однак кандидатура нового міністра охорони здоров'я не була затверджена через відсутність підходящих кандидатур. При цьому Гройсман підкреслив необхідність призначення глави Моз найближчим часом.

На думку громадських організацій, Олександра Павленко була призначена до Моз за протекцією народного депутата від БПП Гліба Загорія, що є власником фармацевтичної компанії "Дарниця".

У середині 2015 року ряд громадських організацій, зокрема "Пацієнти України" та "Центр протидії корупції", звинуватили власника "Дарниці" та депутата Загорія у створенні в Міністерстві охорони здоров'я монополії на допуск ліків в Україну.

Крім того, громадські організації, які розробили законопроект про закупівлі в лютому 2015 року, неодноразово заявляли, що якраз Олександра Павленко була тією людиною, яка дуже сильно заважав проходження проекту закону у Верховній Раді.