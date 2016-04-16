"Не слухайте базік": Захист Савченко заявив, що чекати швидкого обміну українки не варто

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Чекати швидкого, протягом двох днів, рішення щодо обміну на Надію Савченко Єрофєєва і Александрова не варто", - написав він.

За словами Фейгіна, "після винесення вироку судом у Києві Єрофєєву і Александрову набрання чинності рішення доведеться чекати місяць", а "одностороннього звільення Савченко Путіним, до відправки Єрофєєва і Александрова в РФ, навряд чи варто чекати.

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"До всього іншого, залишається відкритим процесуальне питання оформлення обміну Савченко на Єрофєєва і Александрова. Найшвидший – помилування", - зазначив він.

"Тому не слухайте різних базік про раптове рішення, ось-ось, прямо зараз, на днях... Як тільки це стане реальним, я повідомлю", - додав Фейгін.

Як повідомлялося, вчора, 15 квітня, в СІЗО до Надії Савченко не допустили сестру. МЗС України розцінює це як намір Росії приховати реальний стан здоров'я ув'язненої.