У Рівному співробітники СБУ вилучили у скупників партію бурштину на півмільйона гривень

У Рівному працівники СБУ вилучили у скупників 10 кг бурштину-сирцю крупної фракції, орієнтовна вартість якого на “чорному” ринку становить 500 тис. грн.

Про це повідомляє прес-центр СБУ. Читайте такожПоліція Рівненщини: Ситуація з видобутком бурштину дещо стабілізувалася (фото, відео)Тривають слідчі дії із встановлення та притягнення до відповідальності організаторів незаконного видобутку та збуту бурштину. Відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу ("придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом").

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