СБУ вилучила бурштину на понад 7 мільйонів гривень

Першу групу з п’ятьох старателів співробітники спецслужби затримали в одному з рівненських кафе, повідомляє прес-центр СБ України.

Зловмисники підготували до продажу сто чотири кілограми "сонячного каміння", яке вони оцінили у понад сім мільйонів гривень. Серед них було виявлено кілька унікальних екземплярів великих фракцій вагою понад кілограм. Один з камінців "заважив" більш ніж на два кілограми.

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Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України.

Ввечері того ж дня співробітники СБУ при в’їзді до міста Костопіль зупинили мікроавтобус з чотирма мешканцями Сарненського району Рівненщини. Під час огляду авто правоохоронці виявили одинадцять кілограмів бурштину. Каміння вартістю щонайменше у півмільйона гривень ділки везли на продаж.

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За обома фактами тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності організаторів незаконного видобутку і збуту бурштину.

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