СБУ вилучила бурштину на понад 7 мільйонів гривень
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією затримали на Рівненщині два угруповання скупників нелегального видобутого бурштину.
Першу групу з п’ятьох старателів співробітники спецслужби затримали в одному з рівненських кафе, повідомляє прес-центр СБ України.
Зловмисники підготували до продажу сто чотири кілограми "сонячного каміння", яке вони оцінили у понад сім мільйонів гривень. Серед них було виявлено кілька унікальних екземплярів великих фракцій вагою понад кілограм. Один з камінців "заважив" більш ніж на два кілограми.
Читайте такожПрипинено масовий видобуток бурштину в Олевському районі Житомирщини - Нацгвардія (фото)
Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України.
Ввечері того ж дня співробітники СБУ при в’їзді до міста Костопіль зупинили мікроавтобус з чотирма мешканцями Сарненського району Рівненщини. Під час огляду авто правоохоронці виявили одинадцять кілограмів бурштину. Каміння вартістю щонайменше у півмільйона гривень ділки везли на продаж.
Читайте такожБурштинові війни: на Рівненщині в район незаконного видобутку введено спецпідрозділ "Дніпро 1"
За обома фактами тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності організаторів незаконного видобутку і збуту бурштину.
Читайте такожНа Житомирщині нелегальні "копанки" бурштину зруйнували екосистему на майже 185 гектарах