Експерти розповіли, як можна зупинити будівництво окупантами Керченського мосту

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Існує щонайменше три механізми за допомогою яких України може зупинити будівництво Керченського мосту. Перший механізм – це створення Ad Hoke трибуналу, другий механізм – це зверненні до Міжнародного трибуналу з морського права у Гамбурзі. Третій механізм – це звернення до Міжнародного суду ООН, який знаходиться в Гаазі», - повідомила голова Центру інформації про права людини та представник Кримської правозахисної групи Тетяна Печончик, додавши, що «Україна не повинна обирати між цими механізмами, а для того, щоб досягти ефективного результату, вона повинна задіяти одночасно три цих механізми».

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Спеціаліст з морського права, президент Колегії юристів з морського права України Денис Рабомізо зазначив, що якщо Росія відмовиться від юрисдикції Міжнародного суду або будь-якого іншого арбітражу, це не означає, що Україна не може почати ініціювати розгляд даного спору.

«Згідно з положеннями Конвенції з морського права 1982 року, в разі якщо держава не визнала один або кілька механізмів розгляду спорів, то в даній ситуації автоматично задіюється додаток 7 до цієї Конвенції, який говорить про те, що спір розглядається Ad Hoke», - повідомив він.

Експерт зауважив, що «у міжнародних спорах держави самі визначають учасників, суддів, які будуть розглядати спір за процедурою, в разі якщо Росія не ініціює тих чи інших арбітрів, то такі арбітри будуть призначені іншими компетентними органами».

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«Другий механізм – це застосування тимчасових забезпечувальних заходів. Розгляд суперечок в Міжнародному арбітражі - це процедура, яка триватиме роки. Україна повинна звернутися про застосування тимчасових забезпечувальних заходів, такі заходи встановлюються компетентним арбітражем для захисту прав однієї зі сторін, або навколишнього середовища. Таким компетентним арбітражем може бути арбітраж, який узгоджений між сторонами, в разі якщо цей арбітраж не узгоджений, такі запобіжні заходи може вжити Міжнародний трибунал з морського права, який знаходиться в Гамбурзі», - вважає Рабомізо.

У свою чергу юрист Регіонального центру з прав людини, фахівець з міжнародного публічного права Віталій Набухотний зауважив, що третім механізмом оскарження будівництва Керченського мосту в Крим є винесення Міжнародним судом ООН консультативного висновку.

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«Консультативні висновки мають рекомендаційний характер, проте через це не слід їх недооцінювати. Вони хоч і є необов’язковими, держави досить часто посилаються на ці висновки у своїй міжнародно-правовій практиці», - зазначив юрист.