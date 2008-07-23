МНС: надзвичайних ситуацій стало менше, загиблих більше...

З початку року в Україні сталося 154 надзвичайні ситуації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій України, такі дані були оприлюднені на розширеному засіданні Колегії відомства, присвяченому підбиттю підсумків діяльності МНС за перше півріччя 2008 року.

“Поставлені перед міністерством завдання – запобігати надзвичайним ситуаціям, а не лише їх ліквідовувати – в основному виконані”, - зазначив у своєму виступі перед підлеглими міністр з питань надзвичайних ситуацій В.ШАНДРА.

За його словами, у першому півріччі в Україні сталося 154 надзвичайні ситуації, що на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Разом з цим, у МНС зауважують, що в умовах позитивної тенденції до зменшення кількості надзвичайних ситуацій у першому півріччі цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 17% збільшилася кількість загиблих (на сьогодні вона становить 317, а у 2007 році - була 264).

У МНС пояснюють, що така ситуація склалася внаслідок декількох малопередбачуваних і важкопрогнозованих надзвичайних ситуацій із великою кількістю жертв. Зокрема, йдеться про катастрофу судна “Нафтогаз-67” у Південно-Китайському морі, внаслідок якої загинули 18 осіб; аварію вертольотів Держприкордонслужби в Одеській області (загинули 13 осіб) та підприємства “Універсал-Авіа” у Криму (загинули 20 осіб); зіткнення пасажирського мікроавтобуса і вантажівки у Житомирській області, внаслідок якого загинули 11 осіб; вибухи на шахтах “Краснолиманська” ДП “Вугільна компанія” (загинули 11 осіб) та ім. Карла Маркса ДП “Орджонікідзевугілля” (загинули 10 осіб) у Донецькій області.

Разом з цим, українські рятувальники зазначають, що у першому півріччі 2008 року загальні збитки від надзвичайних ситуацій та пожеж становили 515 млн. грн., що майже удвічі менше порівняно з аналогічним періодом 2007 року (990 млн. грн.).

МНС інформує, що протягом першого півріччя 2008 року підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту і Державних спеціалізованих аварійно-рятувальних служб міністерства залучалися до запобігання НС та подій і ліквідації їхніх наслідків близько 30 тисяч разів. При цьому було врятовано 3318 осіб.

У свою чергу, пожежно-рятувальні підрозділи МНС ліквідували 21515 пожеж та врятували 2266 осіб. Піротехнічні підрозділи знешкодили 26251 вибухонебезпечний предмет часів війни, у тому числі 378 авіаційних бомб.

Підрозділи Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах МНС провели відповідні організаційні та профілактичні заходи, що дало змогу зменшити кількість нещасних випадків на воді майже удвічі.

Підрозділи Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку і рятування туристів МНС врятували 726 осіб, із яких були евакуйовані 700.

Підбиваючи підсумки, В.ШАНДРА наголосив: “Необхідно на всіх рівнях вжити додаткових заходів дляо підвищення готовності сил МНС до реагування на будь-яке стихійне лихо або техногенну аварію. Потрібно змінювати методи роботи, удосконалювати та розвивати кадрову службу, покращувати показники роботи з громадянами”.

Звертаючись до підлеглих, міністр заявив, що рятувальники працюють з людьми і заради їхньої безпеки та благополуччя людей, тому ставлення до громадян повинно бути доброзичливим, людяним та відповідальним.