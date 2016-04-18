Антикорупційне бюро обрало двох регіональних керівників

Як повідомляє офіційний сайт НАБУ, переможцем конкурсу на посаду директора Одеського теруправління став Семен Кривонос, Львівського – Тарас Лопушанський.

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Згідно з повідомленням, до обрання на посаду в НАБУ Кривонос працював першим заступником начальника Одеської митниці Державної фіскальної служби України, має чотири вищі освіти за спеціальностями «Агрономія», «Державне управління», «Право» та «Правознавство».

Новообраний директор Львівського теруправління Лопушанський займався адвокатською діяльністю – був головою (керуючим партнером) адвокатського об’єднання «Ордер». Він має три вищі освіти за фахом «Право», «Правознавство» і «Німецька мова та література».

Обом директорам по 33 роки, вони одружені та мають дітей.

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У НАБУ також повідомили, що загалом документи на участь у конкурсі на посади керівників Одеського та Львівського територіальних управлінь НАБУ подали 106 осіб (Одеського – 59, Львівського – 47). За результатами тестування на знання законодавства до співбесід були допущені 28 і 25 претендентів на посади відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2015 року директор НАБУ Артем Ситник підписав наказ про створення перших територіальних управлінь бюро - в Одеського та Львівського. Повноваження керівника Львівського теруправління поширюватимуться на Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку області, а керівника Одеського – на Одеську, Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську області.