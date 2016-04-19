Мера Вишгорода випустили з СІЗО під заставу: каже, що не очікував такого (відео)

Як повідомляє телеканат "112 Україна", Момот заявив, що сподівається, що його справу передадуть до Національного агентства щодо запобігання корупції.

"Це буде об'єктивно. Цією справою займається прокуратура Київської області, яка, як відзначали мої захисники, не має права цим займатися, тому що інкримінована мені нібито сума хабара перевищує ту суму, якою може займатися прокуратура Київської області ", - прокоментував Момот.

Мер заявив, що виконуватиме свої посадові обов’язки.

«Мене від посади поки не усунули. Я зобов’язаний виконувати обов’язки міського голови», - заявив Момот під час прямого включення після того, як вийшов з СІЗО

Також він заявив, що не очікував, що за нього внесуть заставу і був готовий провести 2 місяці під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Служба безпеки України та прокуратура Київщини заявили про затримання мера Вишгорода, який нібито вимагав хабар у 1 мільйон євро, та п’ятьох посередників.

За твердженням правоохоронців, мер вимагав хабар від представника однієї з будівельних компаній за нерозірвання договору на оренду земельної ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.

17 квітня Печерський районний суд Києва обрав Момоту запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень. 18 квітня за Момота було внесено заставу.