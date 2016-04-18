За мера Вишгорода внесли 5-мільйонну заставу

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Горган.

За його словами, 2,585 мільйона гривенть внесла дружина лідера депутатської групи "Воля народу" у Верховній Раді Ярослава Москаленка.

Ще 1,4 мільйона вніс народний депутат Юрій Деревянко - один з лідерів партії "Воля", від якої балотувався Момот.

Також 1 мільйон гривень вніс керівник тресту "ПівденАтомЕнергоБуд" Сергій Костирко.

Ще 15 тисяч гривень, за даними Горгана, внесли "небайдужі мешканці Вишгорода через рахунок Марини Момот - дружини вишгородського мера".

"Олексія Момота згідно ухвали суду повинні звільнити протягом одного дня з моменту отримання документу з відміткою банку, що підтверджує внесесння коштів на рахунок. Документи адвокати вже везуть в установу, де він зараз утримується", - зазначив голова РДА.

Чотирьох посередників мера правоохоронці затримали у центрі Києва, коли вони перераховували у відділенні одного з банків першу частину хабара у розмірі 200 тисяч євро.

Нагадаємо, 14 квітня Служба безпеки України та прокуратура Київської області повідомили, що під час спільної операції були затримані мер одного з райцентрів Київщини (яким виявився Момот), що нібито вимагав хабар у 1 мільйон євро, а також та 5 посередників.

За твердженням правоохоронів, мер вимагав хабар від представника однієї з будівельних компаній за нерозірвання договору на оренду земельної ділянки та нестворення перепон під час забудови мікрорайону.

Чотирьох посередників мера правоохоронці затримали у центрі Києва, коли вони перераховували у відділенні одного з банків першу частину хабара у розмірі 200 тисяч євро. Ще одного пособника затримали в одному з ресторанів, коли представник забудовника передавав йому документи на майнові права нежитлової нерухомості загальною площею 2 800 квадратних метрів вартістю понад 700 тисяч євро.

Момота ж затримали у його службовому кабінеті після передачі грошей та документів.