Парубій пообіцяв протестувальникам у червні розглянути у Раді пропозиції щодо фінансування науки

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з представниками наукових кіл, які прийшли 19 квітня під стіни Верховної Ради з вимогою виділити кошти на фінансування науки, повідомили УНІАН у прес-службі ВРУ.

Науковці вимагали виконати норми закону "Про наукову і науково-технічну діяльність", ухваленого парламентом у минулому році, і передали свої вимоги про катастрофічний стан в освітянській галузі голові парламенту.

"Це не є фантастичні речі. Але потрібно вже напрацьовувати пропозиції на 2017 рік", - сказав Парубій.

Зазначається, що відповідно до цього закону, фінансування науки мало становити 1.7% від ВВП. На даний момент у бюджеті країни на цей напрямок виділено лише 0.2%, що унеможливлює оплату праці молодим вченим та спричинить припинення фінансування наукових програм.

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Зокрема, міністр науки і освіти України Лілія Гриневич наголосила, що на сьогоднішній день "кризово необхідні 610 млн грн на усі академії для дофінансування заборгованості по виплатам по зарплаті", тому терміново потрібно внести зміни до державного бюджету України. Наразі, за її словами, у відомстві проводиться аудит щодо визначення найважливіших його напрямків діяльності.

Парубій пообіцяв мітингувальникам, які перекривали рух по вул.Грушевського, організувати зустріч науковців з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.