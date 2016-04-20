У Польщі зростає кількість іноземців, що в'їжджають з території України - ЗМІ

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дані Прикордонної служби Польщі, які оприлюднило польське Головне статистичне управління.

Так, у березні цього року в Польщі через кордон з Україною в'їхало на 23,8% іноземців більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналогічні показники по польсько-білоруському кордону зросли лише на 0,5%.

Якщо говорити про рух через польсько-російський кордон, то в березні 2016 року в Польщі в'їхало на 4,4% іноземців менше, ніж у березні 2015 року.

Всього в березні в Польщу з території України в'їхали 897,4 тисячі іноземців. У свою чергу, польських громадян, які в березні виїжджали з території Польщі в Україну, налічується 84,6 тисячі.

Читайте такожЮнкер сподівається, що в ЄС розглянуть прогрес України щодо безвізового режиму в найближчі тижні

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко очікує, що Єврокомісія в найближчі дні передасть законодавчу пропозицію щодо безвізового режиму в Європарламент і Раду ЄС.

Раніше агентство Reuters зазначало, що ЄК запропонує Україні безвізовий режим, незалежно від результатів референдуму в Нідерландах, в ході якого голландці більш ніж 60% голосів висловилися проти асоціацію України з ЄС.

Водночас співрозмовник Reuters зазначав, що в пропозиції Єврокомісії буде міститися норма, що дозволяє країнам ЄС тимчасово відновити візи, якщо відбудеться сплеск міграції.