На Вінниччині швейцарці ознайомлюються з реалізацією проекту DESPRO

У складі делегації Консультативного комітету з питань міжнародного співробітництва та Швейцарського бюро співробітництва, перебувають представники парламенту Швейцарії, громадських організацій, науковці та дослідники, представники неурядових організацій та приватного сектору Швейцарії.

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Швейцарці у своїх виступах наголосили на тому, що першочергове їх завдання - ознайомлення з реалізацією проектів на місцях. Адже тут вони змогли побачити на прикладі, як втілюється та працює проекту DESPRO. За їх словами враження від побаченого має велике значення, оскільки це матиме вплив на формування позиції Комітету щодо майбутнього фінансування програми Офіційної допомоги розвитку (ОДР), яку Швейцарія надає країнам-партнерам по всьому світу, в тому числі і Україні.

У свою чергу, перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко ознайомлюючи членів делегації з реалізацією проекту повідомив, що на рівні області прийнято програму «Питна вода» до 2020 року.«Розглядаючи проекти, що фінансуються за кошти обласного бюджету, ставляться такі ж умова, як в рамках програми DESPRO, тобто безпосередня участі громади,обов’язково співфінансування мешканців, представників місцевого бізнесу та органів влади», - підкреслив посадовець.

В рамках робочої поїздки, представники місцевої влади та швейцарської делегації обговорили питання,що стосуються процесу створення об’єднаних територіальних громад. «На прикладі ОТГ м. Калинівка, можна побачити, як на Вінниччині проходить процес децентралізації. За рахунок цього, місцевий бюджет збільшився втричі», - повідомив Андрій Гижко.

За словами першого заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації, Калинівський район бере активну участь у різного роду проектах та грантах, як вітчизняних, так і міжнародних, а також в конкурсних відборах інвестиційних проектів соціального спрямування, що можуть реалізовуватися за рахунок бюджетів усіх рівнів. «У 2015 році територіальні громади району подали близько 30 проектів на обласні конкурси, з них 11 здобули перемогу. Загальний обсяг співфінансування з обласного бюджету – 531 тис. грн»,-зазначив Андрій Гижко.