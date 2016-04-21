У НАБУ розуміють, що неправомірно закрили справу щодо Гонтаревої - нардеп

Національне антикорупційне бюро України продовжить розслідування справи, пов'язаної з депозитами сім'ї глави НБУ Валерії Гонтаревої в Дельта Банку. Про це за підсумками спільного засідання комітетів парламенту щодо запобігання корупції і банківської діяльності заявив народний депутат Ігор Луценко, передає "Главком".

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"Вони зрозуміли, що зробили конкретний ляп, неправомірно закрили справу. Просто слідчий, не маючи вищої освіти, не могла розслідувати елементарні речі, які журналіст Олександр Дубинський сам з'ясував, щоб можна було продовжити. Питання, невже на такий пріоритетний напрямок у НАБУ немає нормальних слідчих? Чому в даному випадку поставили настільки слабкого спеціаліста, мені не зрозуміло", - зазначив Луценко.

За словами депутата, глава НБУ проігнорувала парламентаріїв, і не з'явилася на засідання комітетів.

"Це можливість, якої я чекав рік, щоб хтось з Нацбанку прийшов до нас на комітет. Я ще в кінці весни минулого року заявляв, що треба покликати Гонтареву. Але вона ігнорує", - заявив він.

Як повідомлялося, справу щодо голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, пов'язану з депозитами її сина Антона Гонтарева і його дружини в Дельта Банку, було відкрито НАБУ у січні 2016 року після звернення голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна. Раніше Валерія Гонтарева заявила, що депозит її сина в Дельта Банку пропав, однак НАБУ встановило, що Артем Гонтарев повністю зберіг свій внесок у сумі 800 тис. грн. В лютому 2015 року він перевів 300 тис. грн на рахунок дружини, ще 300 тис. грн отримав готівкою у касі банку. Його дружина також отримала готівкою близько 150 тис. грн. Ще 100 тис. грн вона перевела на рахунки своїх батьків. В НАБУ не угледіли зловживань в тому, що родичам Гонтаревої видавали через касу банку за 150 тис. грн в день, коли іншим вкладникам насилу вдавалося отримати не більше декількох сотень гривень. У квітні 2016 року справу було закрито.

Журналіст Олександр Дубинський у своєму Facebook опублікував лист начальника Департаменту продажу та розвитку мережі Дельта Банку Ганна Федоренко від 19 січня 2015 року, в якому вона вимагала узгоджувати з нею будь-які великі перекидання коштів за рахунками клієнтів. У цьому ж листі зазначено, що готівка клієнтам не видається. Вони можуть лише "роздрібнити" вклади на третіх осіб, відкривши 3-місячні депозити. "Це до питання про якість проведених НАБУ слідчих дій", - зазначив Дубинський.