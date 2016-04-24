Представництво Національної асоціації адвокатів України в РФ очолив захисник Савченко Новіков

Як повідомляє НААУ, Новіков особисто взяв участь у засіданні Ради адвокатів України.

За його словами, адвокатські спільноти двох країн можуть встановити і підтримувати ті зв’язки, які ускладнені на міждержавному рівні. Окрім того, представництво може допомагати у пошуку захисників для українських громадян в Росії, а також консультувати російський бізнес, який працює в Україні і потребує розуміння українського законодавства.

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"Ця комунікація просто необхідна. Говорю про захист прав людей, які потрапили в складні обставини в Росії або в Україні. Ми будемо просити представництво в Росії забезпечити наших громадян кращими адвокатами. Я дуже прошу, щоб не було непорозуміння між адвокатами. Ми захищаємо права людей, і якщо у нас є можливості для такої комунікації, ми маємо використовувати їх для захисту наших громадян", - наголосила голова НААУ Лідія Ізовітова.

Комітет рекомендував кандидатуру адвоката Надії Савченко та інших українців у Росії як патріотичного, дружнього до України партнера у розвитку взаємодії з адвокатурою Росії.

РАУ також схвалила рішення про створення представництва НААУ в Будапешті. Головою угорського офісу став адвокат Віктор Ясевін, який має понад 10-річний досвід роботи в Угорщині. Представництво НААУ буде розміщуватися за адресою його офісу.

Рада адвокатів зазначає, що представництво НААУ не є юридичною особою і не утримується за рахунок адвокатських внесків.