Стали відомі подробиці загадкової смерті сепаратиста в одеському СІЗО

Так, минулої суботи, 23 квітня, о 22 годині 10 хвилин в медичній частині Одеської установи виконання покарань (ОУВП-21) помер ув'язнений А.

Чоловік у 21 годину 24 хвилини поскаржився на поганий стан здоров'я, і до нього негайно було викликано чергового фельдшера, передає 048.ua.

По прибутті медика його оглянули і прийняли рішення викликати карету швидкої допомоги для надання необхідної медичної допомоги.

Стан здоров'я ув'язненого, незважаючи на надану медичну допомогу, різко погіршився.

О 22 годині 10 хвилин лікарем карети швидкої допомоги була констатована біологічна смерть ув'язненого А.

Попередній діагноз: гостра серцева недостатність.

На місце пригоди прибувала слідчо-оперативна група Малиновського відділу Національної поліції в Одеській області.

В ході огляду, ознак насильницької смерті на тілі ув'язненої не виявлено.

Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом проводиться службова перевірка.

Нагадаємо, мова йде про Ігоря Астахова, який підозрювався у вбивстві одеського волонтера Яни Шишман і підвезення зброю на акцію антимайдана 2 травня 2014 року.