У Правому секторі прокоментували заяву генпрокурора РФ про "спроби руху здійснити переворот у Росії"

Чайка розповідав, що учасники руху намагалися влаштувати державний переворот в РФ з допомогою спільнот у соцмережі Вконтаке, доступ до яких незабаром був заблокований, пише Эхо Москвы.

Скоропадський сказав, що і без заяви Чайки всі сторінки та сайти, пов'язані з Правим сектором, в Росії давно заблоковані.

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«Що вони там ще блокують, я не знаю», – додав Скоропадський

Як відомо, Правий Сектор в Росії визнали екстремістською організацією і забороненили Верховним судом.

Як повідомляв УНІАН, Чайка виступить з доповіддю, в якому розповідається про те, як "прихильники українського "Правого сектора" намагались організувати масові безлади для здійснення державного перевороту в Росії".