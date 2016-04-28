У Львові на травневі свята готували провокації - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, провокаційні акції готувалися від імені організацій "Чорний світанок" та "Антифашистський супротив Львова".

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Вчора, 27 квітня, під час обшуків за місцем проживання зловмисників, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та агітаційні матеріали, спрямовані на організацію та проведення маршу із антидержавними закликами, а також матеріали з доказами антиукраїнської діяльності.

За даними СБУ, представники "Чорного світанку" 1 травня готували проведення маршу центральною частиною Львова "очікуючи на провокації праворадикальних сил".

Угруповання, яке в соцмережах називало себе "Антифашистський супротив Львова", готувало провокації 9 травня з розгортанням червоних прапорів та комуністичної символіки. Вони готували та поширювали матеріали, які популяризують тоталітарний режим.

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Відкрито кримінальне провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України та кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.