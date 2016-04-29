У ВР зареєстровано законопроекти щодо скасування оподаткування пенсій
У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти про скасування оподаткування пенсій.
Як повідомляється на сайті парламенту, один із законопроектів «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій» (№4542) внесено Кабінетом міністрів.
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Альтернативний проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни оподаткування пенсій» (№4542-1) зареєструвала народний депутат з фракції "Народний фронт" Людмила Денісова.
Текстів законопроектів на сайті парламенту наразі немає.
Крім того, у ВР зареєстровано урядовий проект закону «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (щодо соціальних стандартів та обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій)» (№4543).
Тексту цього законопроекту на сайті також поки що немає.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 квітня схвалив законопроекти про підвищення з 1 травня соціальних стандартів на 10% і скасування оподаткування пенсій, запропонувавши депутатам розглянути їх найближчого пленарного тижня.