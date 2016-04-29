Мешканець Костянтинівки підірвався на розтяжці неподалік лінії розмежування

Як повідомляє Костянтинівське відділення поліції, повідомлення про пораненого мешканця надійшло близько 12:00.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що близько 7 години ранку 40-річний мешканець Костянтинівки заступив на зміну з охорони водойми в селі Новобахмутівка Ясинуватського району. Під час чергового обходу території він натрапив на вибуховий пристрій (розтяжку).

Постраждалому було надано першу необхідну медичну допомогу.

"Чоловікові пощастило — він був тепло одягнутий, тому осколки не зачепили життєво важливих органів та кісток. Його стан стабільний", - сказано в повідомленні.

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Наразі проводяться всі необхідні термінові слідчі дії, з’ясовуються обставини події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. За вчинення цього злочину загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

З початку 2015 року внаслідок підривів на розтяжках, мінах і інших невідомих вибухових пристроях в Донецькій області загинули 30 мирних жителів, поранено 74 людини. З 104 осіб 40 підірвалися на розтяжках.