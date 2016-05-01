Незаконно засуджений в Росії Афанасьєв підписав документи на екстрадицію

Про це вона написала у коментарі до посту у Facebook журналіста Радіо Свобода Антона Наумлюка. Журналіст повідомляв, що документи для передачі в Україну заповнили засуджені в Росії український режисер Олег Сенцов і кримський активіст Олександр Кольченко.

"Гена теж підписав. Може, їх разом із Савченко передадуть? Я сподіваюся", – написала Афанасьєва.

Кримський політв'язень Афанасьєв засуджений в Росії до 7 років в'язниці у справі "Сенцова-Кольченка" й відбуває покарання у виправній колонії-25 в російському Сиктивкарі.

Афанасьєв є фігурантом кримінальної справи проти Сенцова, засудженого на 20 років позбавлення волі за звинуваченням в організації терористичної організації в Криму, нагадує видання Крим.Реалії.

Справу Афанасьєва розглядали в особливому порядку, оскільки він дав свідчення і свідчив проти інших фігурантів. Однак на процесі у справі Сенцова і Кольченка він відмовився від свідчень, заявивши про тортури під час допитів.

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Афанасьєв повідомив, що обмовив Сенцова, і терористичної організації за їхньою участю в Криму не існувало.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Афанасьєва, Сенцова і Кольченка політичними в'язнями.

Раніше повідомлялося, що необхідні для передачі в Україну документи заповнила незаконно засуджена в Росії українка Надія Савченко. У Міністерстві юстиції Росії при цьому заявляли, що рішення про екстрадицію засуджених українців можливе лише після того, як суд України визнає їх вироки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мін'юст України звернувся до РФ із запитами про передачу незаконно засуджених у Росії українців Савченко, Сенцова, Кольченка, Афанасьєва, Юрія Солошенко і Валентина Виговського.