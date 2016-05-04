У Дніпропетровську поліція затримала 12 кримінальних "авторитетів" під час "сходки" в ресторані

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

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"Днями поліція Донеччини передала інформацію своїм колегам у Дніпропетровськ, де повинен був відбутися великий «сходняк» злочинних «авторитетів» Донецької та Дніпропетровської областей. Приїхали «смотрящі» як з окупованої території, так і підконтрольної Україні частині області. Мета – «звіт про свою діяльність та плани на перспективу». Там, у Дніпропетровську, на «Хуторі» їх і «взяли». До речі, готельно-ресторанний комплекс «Хутір» пов'язують з дніпропетровським «авторитетом» «Умкою»", - написав Аброськин.

Він зазначає, що затримані «злодій в законі» Вітя «Тбіліський», а також «Віген Єреванський», «Кавун», «Мозок» та ін - всього 12 осіб.

За словами поліцейського, деяким прибулим на «звіт» «авторитетів» з окупованої території вдалося уникнути затримання у Дніпропетровську, але пізніше вони були затримані в Красноармійську, по дорозі додому в Макіївку.

"Продовженням спецоперації стали сьогоднішні обшуки в Маріуполі. Кримінальна поліція разом з підрозділами спецпризначення провела 10 обшуків у осіб, які відносять себе до так званих «авторитетів». Затримано вісім, двоє будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів, а іншим... Рекомендую збирати валізи і залишати Донецьку область", - написав Аброськин.