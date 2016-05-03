В рейсовому автобусі "Красноармійськ-Дніпропетровськ" вилучили гранатомет та боєприпаси

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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"2 травня о п’ятій вечора під час несення служби на блокпосту працівники поліції спільно з СБУ зупинили автобус "Еталон", в салоні якого виявлено 3 корпуси гранат Ф-1 та 7 корпусів гранат РГД-5, 13 запалів до гранат типу УЗРГМ, 2 механічних детонатори та 3 детонатори електричні, 1 підствольний гранатомет та 2 підствольні гранати до нього", - йдеться у повідомленні.

Боєприпаси були знайдені в салоні біля задніх дверцят у сумці.

За словами водія автобуса, цього дня на автовокзалі у Красноармійську Донецької області до невідомого йому чоловіка, який збирався їхати цим автобусом, підійшли працівники військової служби правопорядку та після спілкування затримали чоловіка. Ймовірно, знайдена сумка належить йому.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Межівського відділення поліції. Все вилучене направлено на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.