Порошенко продав свою ”Мрію”

Минулого тижня було завершено операцію з придбання ВАТ «Внєшторгбанк» (Росія) українського банку «Мрія». Про це заявив президент - голова Правління ВАТ «Внєшторгбанк» Андрій КОСТІН сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, найближчим часом ВТБ планує здійснити об`єднання «Внєшторбанк-Україна» з банком «Мрія». А також російський банк має намір розвивати філійну мережу свого дочірнього банку в Україні і планує позиціонувати його як універсальний банк, повідомив А.КОСТІН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня ц.р. «Внєшторгбанк» (Росія) придбав 98% пакет акцій АКБ «Мрія».

За словами голови Наглядової ради АКБ «Мрія» Ігоря КОНОНЕНКА, сума операції становила 70 млн. дол.

За словами А.КОСТІНА, «Внєшторгбанк» до кінця поточного року планує вкласти в капіталізацію АКБ «Мрія» 25 млн. євро. При цьому він відзначив, що до кінця 2006 року планується завершити процес злиття і банк в майбутньому працюватиме під одним брендом - «Внєшторгбанк».

А.КОСТІН також повідомив, що впродовж найближчих трьох років російський банк планує вкласти в свій дочірній банк в Україні близько 300 млн. євро.

Наприкінці 2005 року Антимонопольний комітет України надав ВАТ «Банк зовнішньої торгівлі» (Росія) дозвіл на придбання пакету акцій АКБ «Мрія», що перевищує 50% статутного фонду.

Раніше ВАТ «Внєшторгбанк» (Росія) повідомляв про те, що вивчає можливість придбання одного з українських банків для розширення мережі філій свого дочірнього банку «Внєшторгбанк (Україна)».

Довідка УНІАН. Банк «Мрія» засновано 1992 року. На сьогодні він входить у третю десятку українських банків. Активи банку на 1 жовтня 2005 року становили 1 млрд. 742 млн. 946 тис. грн., зобов`язання - 1 млрд. 532 млн. 191 тис. грн., власний капітал - 210 млн. 755 тис. грн., статутний капітал - 121 млн. 456 тис. грн. Прибуток після оподаткування за 9 місяців 2005 року становив 24 млн. 253 тис. грн.

Банк «Мрія» контролюють екс-секретар Ради безпеки і оборони України Петро ПОРОШЕНКО і його родичі.