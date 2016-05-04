Дніпропетровські підприємці зможуть поскаржитися мерові міста на побори та хабарництво

Відтепер представники дрібного бізнесу зможуть поскаржитися мерові на людей, що пропонують їм оплатити сприяння у вирішенні питань з організацією та роботою торговельних точок, на електронну адресу: stopcorruption.dp@gmail.com. Про це Борис Філатов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Під пильною увагою міського голови опиняться співробітники міських служб та установ, депутати міськради та просто громадяни, які пропонують «вирішити питання». Влада міста обіцяє своє сприяння всім, хто готовий надати докази протиправних дій вказаних осіб і звернутися з заявою до правоохоронних органів. Борис Філатов зазначив, що підприємцям, які готові завити про корупцію, гарантований захист і конфіденційність. Анонімні звернення не розглядатимуться.

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Крім того, за даними міського голови, за останні 2 з половиною місяці жоден працівник департаменту споживчого ринку та послуг, управління торгівлі міськвиконкому та комунального підприємства «Благоустрій» не отримував хабарів за вирішення питань з узаконенням кіоску чи місця сезонної торгівлі, включно з пересувними автокав'ярнями, організацією літнього торговельного майданчика тощо. «Ми надаємо повне сприяння людям, які хочуть працювати, заробляти, але при цьому не порушують правил і сплачують до місцевого бюджету», – підкреслив Борис Філатов.