Мер Дніпропетровська розповів, як близькість до лінії фронту може вплинути на розвиток міста

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Наприклад, за 150 км звідси йде війна. З одного боку, це погано. З іншого - Донецький аеропорт ще не скоро відкриють, і аеропорт у Дніпропетровську може бути основним в цій частині України . А те, що порівняно недалеко знаходиться лінія фронту і підрозділи Збройних сил, дає великі можливості дніпропетровським підприємствам поставляти продукцію в армію, продовжує мер", - розповів Філатов.

Як повідомляв УНІАН, позафракційний народний депутат, кандидат від партії «Всеукраїнське об'єднання патріотів - УКРОП» Борис Філатов переміг у другому турі виборів міського голови Дніпропетровська 15 листопада. За нього проголосували 184 тис. 874 виборця. Його опонент - представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул отримав підтримку 158 тис. 752 виборця.

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Філатов написав заяву про складення повноважень народного депутата.

26 листопада Верховна Рада України не підтримала проект постанови про дострокове припинення його повноважень. За це рішення проголосували 207 народних депутатів із 316 зареєстрованих у сесійній залі.

24 грудня Рада достроково припинила повноваження нардепа Філатова.

Повний текст читайте у випуску журналу "Новое время" 12 лютого.