У США створили комп'ютерну гру за мотивами твору Лесі Українки

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Створює гру команда американців, у складі яких є й українець – одесит Дмитро Верьовка. Щоб творці програми краще розуміли реалії і побут персонажів гри, він організував їм спеціальну поїздку на Волинь.

Гра вийде у масовий продаж за півтора роки. В ній уже є Лукаш і його мати, Той, що в скелі сидить і домовик. Все це – персонажі, кожен з яких матиме свою роль і місію. Але найголовніше – мову. Попри те, що гра створюється в Сполучених Штатах, всі її герої говоритимуть українською.

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"Гра буде українською, усі її діалоги і розмови між персонажами – також. Це наша основна мета – зробити її цілком україномовною. А потім вона вже буде перекладена іншими мовами світу", - розповів автор гри Дмитро Верьовка.

Творці "Лісової пісні" відібрали для гри найкраще – музику для неї писатиме гурт "ДахаБраха" і саунтдтрек обіцяє стати окремим хітом.

"Ми всі разом пішли на концерт "ДахаБраха" в Сіетлі. І хлопців просто знесло від такого дивовижного поєднання традиційної музики і сучасного звука. Ми зустрілися з групою і вони загорілися цієї ідеєю, обіцяють зробити щось надзвичайне", - розповів Верьовка.

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Сам він художник і аніматор, якого американські геймери вже встигли полюбити за гру "Ніколи не самотній". За два роки вона принесла Верьовці багатомільйонні продажі. Його вмовляли створити наступну гру про мешканців Гаваїв, але він натомість узявся малювати "Лісову пісню".

"Лісова пісня" – це виклик, бо люди здебільшого про неї ніколи не чули. І ще один виклик – це правильно представити решті світу нашу культуру: що таке Україна, що люди роблять, як живуть, бо зараз люди здебільшого знають про Україну з новин про війну, страшні моменти Чорнобиля. Я хочу, щоби завдяки грі люди починали цікавитися самою драмою, щоби вона стала популярною", - пояснив автор гри.

У грі все навпаки. Її початок – це фінал драми Лесі Українки. Розгублений Лукаш стоїть посеред спустошеного лісу і мріє відмотати життя назад – кохати Мавку, не одружуватися з Калиною, не слухати матір, любити ліс і його чарівних мешканців. Він зможе повернути Мавку назад, тільки якщо пройде всі випробовування – скрупульозно, крок за кроком, день за днем. Один невірний крок – і все доведеться робити спочатку.

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"У грі є надія на те, що є останній шанс і є можливість розпочати все спочатку. Тому ми починаємо її з кінця", - пояснив Верьовка.

Недосвідченим геймерам доведеться вчитися ходити сходами млина, розвертати його до вітру, точно висипати зерно.

"Ми вивчили стільки цікавих речей. Наприклад, вітряки в Україні були рухомими і їх можна було повертати туди, де дме вітер. Ми б ніколи до такого не додумалися. Тому для того, щоби змолоти зерно, треба подивитися на прапорець, а потім повернути млин", - підказує розробник гри Люфт Джонатан.

Творці визнають, що взялися за амбітний проект, який виявився набагато глибшим, ніж сподівалися.

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"Ми поїхали на Західну Україну, і ось уявіть, ми сидимо посеред глухого села, місцеві приготували для нас вечерю. Ми разом їли і слухали від них стародавні казки. І українці пояснювали нам, чому персонажі "Пісні" вчиняли так, а не інакше", - розповів автор гри Шон Веске.

"Лісова пісня" шукає друзів – передусім, науковців, етнографів та літературознавців, які говорять англійською і готові допомогти зробити проект досконалішим і розповісти світові про Україну.