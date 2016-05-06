В Одесі головбух управління ДФС підозрюється у крадіжці 3 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що посадова особа створила злочинну схему привласнення коштів з поточних банківських рахунків фіскальної служби шляхом підробки платіжних доручень та відповідних фінансових документів.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 60 банківських карток, оформлених на інших осіб", - зазначили у прес-службі.

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Встановлено, що зловмисниця формувала електронні відомості нарахування зарплат, авансових платежів, лікарняних тощо на працюючих, звільнених працівників та сторонніх осіб, в яких навмисне вказувала неправдиві відомості про розміри платежів. При цьому, фактичним одержувачем незаконно нарахованих коштів була сама начальниця управління.

«У результаті таких злочинних дій державі завдано близько 3 млн грн збитків», - наголосили у прес-службі.

У відомстві зазначили, що прокуратура 6 травня звернулася до суду з клопотанням про обрання головному бухгалтеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як пояснили у прес-службі, слідчі дії проведені спільно з працівниками УСБУ в області та управління внутрішньої безпеки регіонального главку ДФС. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України проводять слідчі прокуратури Одеської області.

Поінформоване джерело в прокуратурі пояснило УНІАН, що чиновниці тільки сьогодні оголосили про підозру у вчиненні злочинів, оскільки раніше вона перебувала в лікарні після невдалої спроби вчинити суїцид. «22 квітня під час обшуку вона, попросившись вийти в туалет, порізала собі вени, намагалася викинутися з вікна... Зараз вона виписана», - зазначив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці викрили начальника управління - головного бухгалтера регіонального главку ДФС, причетну до організації схеми привласнення коштів з банківських рахунків. 22 квітня під час обшуку підозрювана намагалася накласти на себе руки.