У Броварах загорівся склад фарби: до ліквідації пожежі залучено 20 одиниць техніки

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області.

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"6 травня о 12:40 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні для зберігання лакофарбових матеріалів за адресою: м. Бровари, вул. Залізнична, ТОВ «Укрдокбуд». На місце пожежі було терміново направлено 2-а відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплено складські приміщення на площі близько 100 м2", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через витік невідомої речовини пожежа почала миттєво поширюватися і вже за кілька хвилин набула площі 400 м2. Через існування загрози перекидання вогню на поруч розташовані будівлі в допомогу рятувальникам було направлено 3 автоцистерни м. Бориспіль та Баришівка, а також 3 одиниці техніки м. Києва.

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До ліквідації пожежі залучено 20 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу з гарнізонів Київської області та м. Києва. О 15:25 пожежу локалізовано. Під час пожежі врятовано поруч розташовані складські приміщення загальною площею 3600 м2, в яких зберігалися дерев’яна тара та готова продукція.

За попередніми даними на даху приміщення проводилися ремонтні роботи, які могли і спричинити виникнення пожежі. Жертв та постраждалих немає.