Міносвіти планує спростити шкільну програму, щоб не перевантажувати дітей
Міністерство освіти проводить ревізію шкільних програм, щоб виявити зайвий матеріал, який перевантажує дітей.
Як пояснила міністр освіти Лілія Гриневич, ревізія триватиме упродовж наступного року, передає Радіо Свобода. Найшвидше планують переглянути програми початкової школи.
«До першого вересня наш амбітний план провести ревізію для початкової школи. У початковій школі особливим є те, що програми не орієнтовані на вікові особливості", - сказала Гриневич.
Читайте такожМіносвіти розраховує на створення у 2016 році близько 100 опорних шкіл
За її словами, такі програми не так розвивають дітей, як перевантажують і знеохочують до навчань. "Колись через перевантаження діти втрачали інтерес до навчання у класі 7-8, а тепер вже у третьому. І з цим без сумніву щось потрібно робити", – зазначила Лілія Гриневич.
Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич закликала Верховну Раду України до кінця поточної сесії ухвалити закон про освіту. Також, міністр наголосила, що "ніхто не піде на раптове запровадження 12-річного навчання без нового змісту, без зарезервованих бюджетних коштів, без відповідної підготовки вчителів і відповідної мережі закладів".