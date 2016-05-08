У Стокгольмі відкрили виставку костюмів учасників Євробачення. Один з найпопулярніших - костюм Сердючки
13:37, 08 травня 2016Суспільство
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До 61-річчя Євробачення у Стокгольмі відкрили виставку костюмів учасників пісенного конкурсу за вcі роки.
Костюм Сердючки дуже популярний у відвідувачів / скриншот с записи
"Доброго вечора, Європа" – так назвали експозицію, яку розмістили у музеї групи АBBA, йдеться в повідомленні на сайті конкурсу.
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Експозиція містить сотні сценічних вбрань учасників шоу за різні роки. Найбільше уваги відвідувачів привертають костюми, в яких підкоряли Європу переможиця конкурсу у 2014 році Кончіта Вурст, а також розкішна сукня Селін Діон, вбрання Джоні Логан та екстравагантний костюм Вєрки Сердючки.
У ще одному залі фани Євробачення можуть слухати пісні, які звучали на шоу в різні роки.
Нагадаємо, цьогоріч Україну на конкурсі у Стокгольмі представляє Джамала.
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