У Стокгольмі відкрили виставку костюмів учасників Євробачення. Один з найпопулярніших - костюм Сердючки

"Доброго вечора, Європа" – так назвали експозицію, яку розмістили у музеї групи АBBA, йдеться в повідомленні на сайті конкурсу.

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Експозиція містить сотні сценічних вбрань учасників шоу за різні роки. Найбільше уваги відвідувачів привертають костюми, в яких підкоряли Європу переможиця конкурсу у 2014 році Кончіта Вурст, а також розкішна сукня Селін Діон, вбрання Джоні Логан та екстравагантний костюм Вєрки Сердючки.

У ще одному залі фани Євробачення можуть слухати пісні, які звучали на шоу в різні роки.

Нагадаємо, цьогоріч Україну на конкурсі у Стокгольмі представляє Джамала.