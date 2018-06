У Стокгольмі сьогодні відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2016 (фото)

Як зазначається на офіційному сайті Євробачення, у першому півфіналі на сцену піднімуться представники 18 країн, в тому числі й представник Росії Сергій Лазарєв, якого букмекери називають в числі потенційних переможців конкурсу.

За умовами конкурсу, у першому півфіналі за кандидатів на вихід у фінал голосують країни-учасниці, а також Іспанія, Франція і Швеція.

10 учасників сьогоднішнього півфіналу, які набрали найбільше балів, потраплять у фінал. Всього ж у фіналі, який відбудеться 14 травня, будуть виступати 26 конкурсантів – по 10 переможців півфіналів, а також 6 команд, які потрапляють у фінал автоматично: представники країн так званої "Великої п'ятірки" – засновників конкурсу (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція), а також країна-господиня цього року - Швеція.

Повний список півфіналістів виглядає наступним чином:

01. Фінляндія – Сандья/Sing It Away

02. Греція – Argo/Utopian Land

03. Молдова - Лідія Ісак/Falling Stars

04. Угорщина – Фредді/Pioneer

05. Хорватія – Ніна Кралич/Lighthouse

06. Нідерланди – Дауе Боб/Slow Down

07. Вірменія – Івета Мукучян/LoveWave

08. Сан-Марино – Серхат/I didn't Know

09. Росія – Сергій Лазарєв/You Are the Only One

10. Чехія – Габріела Гунчикова/I Stand

11. Республіка Кіпр – Minus One/Alter Ego

12. Австрія – Зої/Loin d’ici

13. Естонія – Юрі Поотсманн/Play

14. Азербайджан – Семра/Miracle

15. Чорногорія – Highway/The Real Thing

16. Ісландія - Грета Салоуме/Hear Them Calling

17. Боснія і Герцеговина – Дін, Далал Мідхат-Талакич, Ана Руцнер і Джала/Ljubav je

18. Мальта – Іра Лоско/Walk on Water

Як повідомляв УНІАН, Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї родини з Криму в середині минулого століття.