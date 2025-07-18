Окупанти атакують безпілотниками практично все, що потрапляє в зону досяжності fpv-дронів.

Російська армія завдає ударів по логістиці ЗСУ, щоб відрізати їх від тилу – для захисту військові накривають антидроновими сітками десятки кілометрів вулиць та доріг, створюються своєрідні "тунелі".

Про це розповів військовий Влад Волошин. "Ворог активно завдає ударів по нашій логістиці, намагаючись відрізати передові позиції від найближчого тилу. Це робиться для того, щоб ми не змогли оперативно здійснювати перекидання необхідних резервів на напрямках, де це потрібно", - розповів військовий.

Він додав, що противник прагне створити в прифронтовій зоні "мертву смугу", де будь-який рух транспорту наражається на удар ворожого дрону.

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Він пояснив, що росіяни атакують безпілотниками практично все, що потрапляє в зону досяжності fpv (ударних дронів) й ця "мертва смуга", станом на сьогодні, має ширину до 10 км.

Щоб хоч якось захиститись від російських дронів, за словами Волошина, зараз на деяких небезпечних напрямках десятки кілометрів доріг та вулиць військові накривають антидроновими сітками. Таким чином, як уточнив він, створюються своєрідні "тунелі".

Волошин оприлюднив відповідні фото, та додав, так вказаний захист виглядає на півдні України, у місті Оріхів Запорізької області й поблизу нього.

Ситуація на півдні

Нещодавно речник Сил оборони південь Владислав Волошин розповів, що на Оріхівському напрямку противник намагався просунутися у бік Новоданилівки, однак спроба успіху не мала. Крім того, ворог кілька діб поспіль намагався просунутися до населеного пункту Кам’янське, де знищив фактично всі позиції ЗСУ. Росіяни намагалися заходити туди малими піхотними групами, водночас противник продовжує обстріл з різних видів озброєння, завдає авіаударів.

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