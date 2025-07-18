Акція триватиме до вечора 24 липня.

Магазин Epic Games Store безкоштовно роздає всім охочим Sid Meier's Civilization VI Platinum Edition. Це повне видання відомої стратегії, до якого входять основна гра та всі випущені для неї доповнення.

Акція триватиме до вечора 24 липня. Наступного разу в магазині вийде забрати онлайн-гру в жанрі "захист вежі" – Legion TD 2.

Цива 6 – для тих, хто не грав

Ця шоста частина культового циклу стратегій, випущена 2016 року. Геймплей класичний: гравці розвивають невелике поселення до справжньої імперії, проходячи всі стадії становлення цивілізації.

До складу Platinum Edition входить два розширення, Rise and Fall і Gathering Storm, а також шість наборів завантажуваних матеріалів, присвячених різним націям та сценаріям. Розробники стверджують, що ця версія чудово підходить для першого знайомства з грою.

Середній бал "Циви 6" на Metacritic становить 88 балів зі 100. У Steam 85% із понад 259,7 тис. відгуків – позитивні.

Відео дня

Нагадаємо, у лютому цього року на комп'ютерах та консолях вийшла "Цивілізація 7" з найнижчими оцінками в історії серії. На Metacritic у новій частині 79/100, а в Steam лише 47% користувацьких оглядів позитивні.

Раніше дослідження показало, навіщо ПК-геймери купують ігри, в які ніколи не будуть грати. Steam уже давно вийшов за рамки ігрового майданчика, перетворившись на елемент колекціонування, так само як "Лего".

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